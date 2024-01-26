Песков не стал комментировать западные публикации о военных РФ в Буркина-Фасо

По данным некоторых СМИ, в Буркина-Фасо якобы прибыла группа российских военных, в том числе для обеспечения безопасности лидера этой страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации некоторых СМИ о том, что в Буркина-Фасо якобы прибыла группа российских военных, в том числе для обеспечения безопасности лидера этой страны.

"Я никак не буду комментировать эту информацию. Оставлю ее без комментариев", - сказал он.

Говоря об отношениях России с Буркина-Фасо в целом, Песков отметил, что Москва намерена углублять такое сотрудничество. "Мы заинтересованы в развитии этих отношений, причем во всех возможных областях", - указал пресс-секретарь президента РФ.

Он пояснил, что это касается связей и с другими африканскими странами, которые проявляют взаимную заинтересованность в сотрудничестве. "Мы будем последовательно продолжать работать по реализации тех пониманий и тех договоренностей, которые были достигнуты на относительно недавнем санкт-петербургском саммите Россия - Африка", - подытожил представитель Кремля.