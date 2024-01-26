Заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков стал доверенным лицом Путина

Он отметил, что вся его жизнь и работа - "служение Донбассу, родной земле"

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Быть доверенным лицом Владимира Путина - для меня большая честь и гордость. И я с большим трепетом отношусь к тому, что стал доверенным лицом. Вся моя работа, вся моя жизнь - это служение Донбассу, родной земле", - сказал Чуйков на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Путина.

Он сообщил, что в команду доверенного лица войдут артисты Луганской академической филармонии и артисты республики, которые "рисковали своими жизнями ради Донбасса", участвуя в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что глава регионального отделения Общероссийского народного фронта в ЛНР Анна Еременко стала первым в республике доверенным лицом Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.