Путин: память о победе над нацизмом во Второй мировой войне священна для России

По словам президента, страна всегда будет помнить, какой ценой далась Победа над нацизмом во Второй мировой войне

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить, какой ценой далась Победа над нацизмом во Второй мировой войне и сколько горя эта война принесла, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста. Телеграмму главы государства главный раввин России Берл Лазар зачитал на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

"Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества. Верность этим урокам, сбережение памяти о трагедии войны - принципиальная позиция нашего государства и общества, всего многонационального народа России. Эта память для нас священна", - указал Путин в приветствии.

Президент РФ напомнил, что в январе 1945 года бойцы Красной армии освободили концлагерь Освенцим. "Тогда весь мир был потрясен новыми, страшными свидетельствами об ужасах Холокоста, [узнал] о трагической судьбе миллионов евреев, цыган, русских, представителей других национальностей, казненных за свою культуру, язык, происхождение", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул важность активной гражданской позиции и преданного труда всех, кто стремится сохранить историческую правду, восстанавливает имена бойцов, биографии узников концлагерей, жертв нацистских карателей. Отдельно президент РФ оценил большой вклад, который вносит в эту работу российская еврейская община.

"Рассчитываю, что нынешняя встреча послужит консолидации общества вокруг ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира", - заключил глава государства.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (немецкое название - Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы концлагеря здесь были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.