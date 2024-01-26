В ДНР задействуют свыше 1 800 общественных наблюдателей на выборах президента РФ

Помощь в организации наблюдательного процесса общественной палате окажет региональное отделение Ассамблеи народов России

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Свыше 1 800 общественных наблюдателей будут осуществлять контроль за выборами президента РФ на территории Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"Свыше 1 800 человек. Всего будет открыто более 600 участков, на каждом должно быть по три наблюдателя", - сообщил Кофман.

Помощь в организации наблюдательного процесса общественной палате окажет региональное отделение Ассамблеи народов России. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в Донецке сегодня.

"Согласно Закону РФ "О выборах" Общественная палата является основным органом, обеспечивающим наблюдение за избирательными процессами. <…> Учитывая многообразие, в том числе национальное многообразие Российской Федерации, мы сегодня подписали соглашение с Ассамблеей народов России, чтобы вместе обеспечивать наблюдение, чтобы максимально обеспечить прозрачность избирательного процесса", - сообщил журналистам Александр Кофман после подписания документа.

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 17 марта, голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. В эти дни представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в ДНР будут круглосуточно находиться на избирательных участках республики и следить за волеизъявлением.