Представители Индии и Филиппин планируют наблюдать за выборами президента РФ

Также заинтересованность выразили представители избирательных органов Мальдив, Узбекистана и Шри-Ланки, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители избирательных органов Индии, Мальдив, Узбекистана, Филиппин и Шри-Ланки выразили заинтересованность в наблюдении за предстоящими в марте выборами президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

Подтверждение своей заинтересованности в работе на выборах президента РФ они высказали на встречах с членом ЦИК РФ Павлом Андреевым в рамках заседания исполнительного совета Азиатской ассоциации избирательных органов (ААИО) в Нью-Дели. ЦИК РФ является членов ААИО.

"На полях заседания исполнительного совета ААИО состоялись контакты члена ЦИК России с руководством и представителями избирательных органов Индии, Мальдив, Узбекистана, Филиппин и Шри-Ланки, которые подтвердили свою заинтересованность принять участие в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года", - говорится на сайте ЦИК РФ.

Как отметили в пресс-службе ЦИК РФ, на заседании исполнительного совета ААИО участники обсудили направления развития организации, создание ее постоянного секретариата и сроки проведения Генеральной ассамблеи, которая пройдет осенью 2024 года.

Во время визита в Нью-Дели Андреев также встретился с послом РФ в Индии Денисом Алиповым. "В ходе беседы обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в электоральной сфере, а также подготовка к организации голосования соотечественников, проживающих в Индии, на выборах президента России", - добавили в ЦИК РФ.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия направила приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран, ожидается, что приедет от 500 до 1 тыс. наблюдателей. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.