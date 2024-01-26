МИД РФ: участки для выборов президента откроются в том числе в недружественных странах

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, РФ принимает меры для обеспечения безопасности голосования россиян за рубежом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где имеются дипломатические представительства России, в том числе в недружественных странах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", - сказала она.

Захарова добавила, что Россия рассчитывает открыть за рубежом около 300 избирательных участков для выборов президента РФ. "Примерное количество участков - сейчас мы рассчитываем исходя из цифры 300", - указала дипломат.

По ее словам Россия принимает меры по обеспечению безопасности голосования россиян на выборах за рубежом. "Мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности избирательных участков, защите жизни и здоровья избирателей, членов избирательной комиссии", - сказала она.

"Конечно, мы предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу в виде экстремизма или еще каких-то незаконных действий, об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов", - добавила дипломат.