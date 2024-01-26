Совфед и Госдума направили приглашения на парламентский форум БРИКС главам парламентов

Мероприятие состоится в июле в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Приглашения на Х парламентский форум БРИКС направлены председателям парламентов стран, входящих в это объединение. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании рабочей группы по подготовке форума.

"В соответствии с планом мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году Х парламентский форум БРИКС состоится в июле в Санкт-Петербурге. Приглашения спикерам парламентов стран БРИКС были направлены за подписью глав обеих палат Федерального собрания", - сказал сенатор, слова которого приводит пресс-служба СФ.

Темой форума будет "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". В рамках подготовки мероприятия в апреле в Москве запланирована встреча председателей комитетов по международным делам парламентов стран - членов БРИКС.

Косачев в ходе заседания проинформировал его участников о проделанной работе с момента последней встречи группы в декабре 2023 года и обозначил дальнейшие этапы организации предстоящих мероприятий.