26 января, 12:16,
обновлено 26 января, 12:31

Захарова: атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть в мире интерес к украинскому кризису

© ТАСС/ Ruptly

Официальный представитель МИД РФ отметила, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Киев злодеяниями, такими как атака на российский самолет Ил-76, надеется подогреть в мире угасающий интерес к украинскому кризису, без западной поддержки подобные атаки были бы неосуществимы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Совершая подобные злодеяния, киевский режим надеется подогреть затухающий интерес мировой общеcтвенности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы. 

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