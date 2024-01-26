Захарова: атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть в мире интерес к украинскому кризису

Официальный представитель МИД РФ отметила, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Киев злодеяниями, такими как атака на российский самолет Ил-76, надеется подогреть в мире угасающий интерес к украинскому кризису, без западной поддержки подобные атаки были бы неосуществимы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершая подобные злодеяния, киевский режим надеется подогреть затухающий интерес мировой общеcтвенности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы.