Лавров примет участие во встрече шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве

Она пройдет в рамках сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече шерп и су-шерп стран - членов БРИКС в Москве в рамках сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 30 января по 1 февраля в Москве состоится первое в год российского председательства встреча шерп и су-шерп стран БРИКС. В ее рамках предусмотрено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности", - сказала она.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года полноценную работу в БРИКС под председательством России начали пять новых членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.