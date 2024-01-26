Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории РФ по закону Зеленского

Представитель МИД РФ напомнила, что соответствующий указ называли "скандальным и провокационным"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории РФ по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским закону о так называемых исторически населенных украинцами землях.

Комментируя эту тему, представитель МИД РФ напомнила, что соответствующий указ называли "скандальным и провокационным". "По-моему, он просто безумный, - отметила дипломат на брифинге. - Киевский режим, похоже, окончательно впавший в историческое сумасшествие, по сути, открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России".

"Все это смехотворно, безграмотно камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах, якобы страдающих на протяжении веков от систематических действий нашей страны, как было сказано, по уничтожению их национальной идентичности. <...> Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной", - сказала она.

Захарова напомнила, что до 2024 года администрация президента Украины не признавала российских украинцев соотечественниками, но "цинично заявляет сейчас о необходимости соблюдения Россией международных обязательств по обеспечению их гражданских, культурных и религиозных прав". "До 2024 года никаких претензий ни разу мы не слышали на этот счет, - продолжила дипломат. - Разве у кого-то есть сомнения, что бы сделал Зеленский, если бы ему дали дотянуться до тех самых украинцев или граждан Украины, или этнических украинцев, которые проживают на упомянутых территория? Вы что думаете, он бы выделил им деньги на песни и пляски, на национальном языке и национальную музыку? <...> Он бы их мобилизовал тут же, была бы его воля, точно так же, как и граждан на подконтрольных ему землях, согнал бы, как скот на убой".