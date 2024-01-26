Захарова заявила, что Россия предостерегает Республику Корея от поддержки Украины

Как отметила официальный представитель МИД РФ, опрометчивые шаги по поддержке Киева могут быть чреваты обрушением отношений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия предупреждает Сеул, что опрометчивые шаги по поддержке Украины могут быть чреваты обрушением отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословные, бездоказательные, поэтому и незаконные, - сказала она. - Этот вброс умело используют США для изыскания дополнительных источников топления запасов оружия для преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского".