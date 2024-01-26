Захарова: планы НАТО провести учения вблизи границ РФ повышают риск военных инцидентов

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что у российской стороны "планов нападения на страны НАТО не существует"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Планы Североатлантического альянса провести вблизи российских границ учения Steadfast Defender 2024 носят провокационный характер, повышают риски военных инцидентов и могут привести к трагическим последствиям для Европы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Маневры [учений Steadfast Defender 2024] носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны - члена НАТО, а также Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы", - сказала она.

Дипломат при этом подчеркнула, что у российской стороны "планов нападения на страны НАТО не существует".

По словам официального представителя МИД РФ, в НАТО не скрывают, что в ходе учений будут отрабатываться "задачи по отражению <...> российской угрозы". "О том, что альянс готовится к конфликту с Россией, заявил председатель его военного комитета - адмирал Роб Бауэр. Подобные комментарии также неоднократно звучали из уст руководства натовских стран, - продолжила Захарова. - Таким образом в альянсе пытаются обосновать как, собственно, свое существование в глазах миллионов европейцев и американцев, так и линию на сдерживание России, и оправдать безумный рост военных расходов, ну и, конечно, так или иначе отвлечь общественное мнение и внимание аудитории от провалов на ниве, так сказать, той самой гибридной войны руками киевского режима против нашей страны".

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что в конце января начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции.