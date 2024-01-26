Лавров и патриарх Кирилл обсудили взаимодействие РПЦ и МИД РФ

Стороны рассмотрели вопросы защиты прав верующих и сохранения традиционных ценностей, развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога, поддержки соотечественного движения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Участники XXVI заседания рабочей группы по взаимодействию МИД России и Русской православной церкви под сопредседательством главы МИД РФ Сергея Лаврова и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсудили различные аспекты сотрудничества. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Участники встречи обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской православной церкви, включая вопросы защиты прав верующих и сохранения традиционных ценностей, развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога, поддержки соотечественного движения, определили основные направления общих усилий на ближайшую перспективу", - отметили в ведомстве.

Заседание состоялось 26 января в Доме приемов МИД.