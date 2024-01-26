Медведев: Вашингтон показал себя "полным импотентом" в вопросах внутренней политики

По мнению зампреда Совета безопасности, Соединенные Штаты заняты только поддержкой киевских неонацистов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Америка, с упоением поддерживающая киевских неонацистов, продемонстрировала тотальную неспособность справиться с собственными внутриполитическими вопросами. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики", - написал Медведев.

Комментируя конфликт Вашингтона с властями Техаса по поводу миграционной политики, зампред СБ РФ обратил внимание на то, что "схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности". По словам Медведева, бездействие официальных властей может "окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении".

"История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей", - предостерег зампред СБ РФ.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.