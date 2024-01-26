Захарова: членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности в регионе

По словам официального представителя МИД РФ, Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления королевства в альянс

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вступление Швеции в Североатлантический альянс крайне негативно скажется на безопасности в Северной Европе и Балтийском регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утвержденный Турцией протокол о вступлении Швеции в НАТО.

"Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе, Балтийском регионе. Отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступление в ряды откровенно враждебного к России блока вряд ли усилит у простых шведов чувство защищенности", - отметила дипломат.

По ее словам, Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления Швеции в НАТО и примет ответные меры в зависимости от размещения сил альянса. "Ослабление нашей безопасности мы не допустим. Об этом российское руководство неоднократно заявляло. Мы будем принимать ответные меры политического, военно-технического характера в целях купирования угроз обороноспособности нашей страны. С конкретным содержанием мы определимся в зависимости от того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил", - отметила дипломат.

Накануне Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона был опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmî Gazete. Таким образом, после публикации в вестнике протокол о вступлении считается утвержденным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее его одобрил парламент.