Путин начал программу работы в Санкт-Петербурге

Президент примет участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин из Калининграда прибыл на верфь "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге. Там он примет участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград".

Российский лидер прибыл в город накануне поздно вечером. Ранее глава государства также работал в Северо-Западном федеральном округе, в Калининградской области. Там президент поздравил студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта с Татьяниным днем, пообщался с молодежью, а также на совещании по социально-экономическому развитию региона обсудил проблемы развития области.

Во время поездки Путину продемонстрировали проекты строительства университетского кампуса, получившего название "Кантиана", филиалы Третьяковской галереи и Большого театра. Также он осмотрел "Онкологический центр Калининградской области" в поселке Родники Гурьевского района.