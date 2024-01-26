Захарова заявила, что ситуация на границе Техаса и Мексики является внутренним делом США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ситуация на американо-мексиканской границе в Техасе является внутренним делом Соединенных Штатов, они обязаны решить этот вопрос соответствующими методами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все-таки это, мне кажется, вопрос внутренний в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что они обязаны просто его и решить внутренними <...> какими-то способами или методами", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию на американо-мексиканской границе в Техасе.

"Но если вы говорите о правах человека, то, безусловно, учитывая, что именно Соединенные Штаты Америки эту тему сделали, так сказать, трансграничной и настолько международной, что она, с точки зрения Вашингтона, может свободно обходить суверенитет и независимость государств, я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно", - заключила дипломат.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.