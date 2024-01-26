МИД РФ: ситуация вокруг Приднестровья подтверждает необходимость нахождения миротворцев РФ

Официальный представитель ведомства отметила, что миротворцы уже более 30 лет обеспечивают мир на Днестре и должны продолжать свою миссию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Приднестровья, которая чревата новыми обострениями из-за русофобской линии Кишинева, подтверждает необходимость нахождения там российских миротворцев. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность участия в ней России с выходом на политические договоренности об урегулировании приднестровского конфликта, и до их достижения еще, как вы понимаете, далеко. Российская позиция неизменна, она заключается в том, что миротворцы уже более 30 лет обеспечивают мир на Днестре и должны продолжать свою миссию", - сказала дипломат.

"А то, что ситуация вокруг Приднестровья стараниями русофобского режима чревата новыми обострениями, это только подтверждает необходимость продолжения этой миротворческой миссии", - подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, два соглашения - о военных наблюдателях и коллективных силах по поддержанию мира - от марта и августа 1992 года, из которых намерена выйти Молдавия, не затронут деятельность миротворцев. "Упомянутые вами документы, из которых Молдавия намерена выйти, были подписаны в рамках СНГ. Что касается миротворческой операции на Днестре, то правовой базой ее проведения является Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье в регионе республики Молдова, оно было подписано 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья", - указала дипломат.