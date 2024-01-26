Захарова: РФ передала Армении приглашение посетить Москву для обсуждения договора с Баку

По словам официального представителя МИД РФ, приглашение министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну на консультации в Москву направлялось неоднократно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора Еревана с Баку, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приглашение Арарату Самвеловичу Мирзояну на консультации в Москву о проблематике мирного договора направлялось неоднократно, начиная с сентября прошлого года, помимо всего прочего, это обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях. Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад", - указала дипломат.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы должна быть Алма-Атинская декларация 1991 года. По мнению армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.