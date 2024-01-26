ЦИК проверил подписи в поддержку Путина

Центризбирком отправил в штаб протокол об итогах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ провела проверку подписей избирателей, сданных представителями избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина в его поддержу, и отправила в штаб протокол об итогах. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объеме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ. Проверялось 60 тыс. подписей [из сданных 315 тыс.], выбранных случайным методом. Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина", - сказал он.

Качество подписей

По его словам, качество подписей позволит рассмотреть вопрос о регистрации Путина на выборах. "Подписи, предъявленные представителями избирательного штаба Владимира Владимировича, отличались очень высоким качеством и выявлены буквально единичные недостатки, которые мы предъявили в протоколе, а именно по нескольким десяткам подписей, что позволяет рассмотреть вопрос о регистрации", - сказал Булаев.

"Мы впервые на выборах президента проверяли на практике специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов (СПТК-ПЛ). Его применение позволило намного качественнее и оперативнее провести проверку. Проверялись данные предъявленных подписных листов, паспортные данные, машина с использованием нейросетей позволяла выявлять подписи, которые были или могли быть сделаны одним человеком", - добавил он.

22 января представители избирательного штаба Путина сдали в ЦИК РФ 315 тыс. подписей избирателей, а также иные документы, необходимые для его регистрации на выборах. При этом в общей сложности в поддержку Путина в период с 23 декабря по 22 января по всей стране было собрано в 10 раз больше подписей при необходимом минимуме в 300 тыс.

Проверка подписей

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо сдать в ЦИК до 31 января не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей. Вместе с подписями кандидат (доверенное лицо или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) представляет в ЦИК протокол об итогах их сбора, в котором указаны регионы, количество подписей в каждой папке, первый финансовый отчет, платежное поручение на оплату кандидатом изготовления подписных листов, нотариально заверенные сведения о сборщиках подписей, письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

На первичном этапе ЦИК должен пересчитать сданные подписи без оценки их качества. Позже на компьютере с помощью государственной автоматизированной системы "Выборы" происходит процедура случайной выборки папок, подписи в которых будут подлежать проверке, всего проверили 60 тыс. подписей.

Проверка отобранных подписей проходила с помощью СПТК-ПЛ, который сопоставляет данные граждан, поставивших подписи, с регистром избирателей. Если есть подозрения по достоверности, подписи проходят дополнительную экспертизу. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще нескольких тысяч подписей. На проверку отводится не более 10 дней.

Участники кампании

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.