В постпредстве РФ заявили, что представитель Украины не пришел на СБ ООН по Ил-76

Сергей Кислица решил "не терять лицо", отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица решил "не терять лицо" и пропустил 25 января заседание Совета Безопасности по сбитому украинскими войсками в Белгородской области Ил-76. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На заседании, созванном по запросу РФ, Украину представляла заместитель Кислицы Кристина Гайовишина. "На этом фоне у многих возник вопрос: а где же традиционно паясничающий в зале Совбеза постпред киевского режима пан Кислица, - написал российский дипломат в своем Telegram-канале. - Я вам отвечу: он был замечен нами сразу после заседания в кулуарах ООН, любезничающим со своими западными кураторами. То есть с учетом, мягко говоря, топорной и неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим [украинского лидера Владимира] Зеленского по поводу своей роли в уничтожении своих же граждан, а также улик, прямо указывающих на ответственность Киева, он попросту решил не идти на заседание, дабы публично "не терять лицо". Не был занят на других мероприятиях, не был в отъезде, не заболел, а попросту решил "соскочить" с неудобной темы".

После заседания Полянский в ответ на вопрос ТАСС указал, что Украина на заседании СБ ООН не высказала ни одного тезиса, который указывал бы на непричастность Киева к произошедшему.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. Оба бортовых самописца сбитого ВСУ над Белгородской областью российского военно-транспортного самолета Ил-76 доставлены в Москву в военную лабораторию, где началась их расшифровка. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.