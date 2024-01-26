Посол РФ в Белоруссии назвал действия Киева частью направленной против РФ политики Запада

Борис Грызлов отметил, что в этом кроется корень трагедии Украины

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Преступления киевского режима против жителей Украины и России являются частью направленной против России политики Запада. Об этом в приветствии участникам проходящей в Минске встречи с представителями общественных организаций Белоруссии заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что действия украинских властей - это составляющая общей политики Запада по наращиванию угроз безопасности России. В этом кроется корень трагедии Украины. Братскую и родственную нам страну внешние силы стали превращать в уродливый антипод России, в "антиРоссию", насильно разрывать исторически сложившиеся политические, гуманитарные и экономические связи, искусственно насаждать чуждые обществу ценности", - указал он.

Грызлов отметил, что открытый диалог по вопросам преступлений киевского режима, организованный по инициативе МИД РФ при содействии российского посольства в Минске, проводится накануне десятой годовщины вооруженного государственного переворота на Украине, спонсированного и управляемого коллективным Западом. "С приходом к власти национал-радикальных сил начался обратный отчет самоуничтожения Украины как суверенного государства и ее превращения в инструмент ведения войны против России. Внутренняя политика Киева начала строиться на игнорировании интересов и отрицании законных прав жителей тогдашнего юго-востока страны, которые фактически перестали восприниматься Киевом как полноценная часть украинского населения. В конечном счете это вылилось в попытки киевского режима решить донбасский вопрос силовым путем", - напомнил дипломат.

"Своими преступлениями киевский режим поставил себя в один ряд с гитлеровским режимом и международными террористическими группировками", - заявил Грызлов, подчеркнув необходимость "доносить до самой широкой аудитории правдивую и объективную информацию о преступной политике киевских властей по отношению к русскоязычному населению Донбасса и Украины".

"Гостям и участникам открытого диалога предоставлена уникальная возможность получить информацию из первых рук, от людей, для которых Донбасс - это родина, которые работают "на земле" и являются очевидцами и непосредственными участниками событий, происходивших в Донбассе с 2014 года", - отметил посол.

В рамках открытого диалога представителям белорусской общественности о преступлениях киевского режима рассказали посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова и уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. В свое время все они, как и Грызлов, были участниками Минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.