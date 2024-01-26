Путин назвал геноцидом истребление русских на исторических территориях России

Как отметил президент, после госпереворота на Украине в 2014 году в стране "начали физически истреблять всех, кто был настроен на нормальные отношения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объявление нетитульной нацией русских, живущих на исторических территориях России - современной Украине - и их истребление является геноцидом. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.

После госпереворота на Украине в 2014 году в стране "начали физически истреблять всех, кто был настроен на нормальные отношения" с Россией, напомнил Путин. "Это геноцид, по-другому назвать нельзя, - подчеркнул он. - Русских там объявили нетитульной нацией - закон приняли - на наших исторических территориях". Рассказывая об этом, президент признался, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

"Фактическим хозяином Украины после распада Советского Союза были националисты и те, кто их представляет, - объяснил Путин. - Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки".