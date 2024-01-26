Путин: волонтеры должны провозить гуманитарную помощь по платным дорогам бесплатно

По словам президента, этот вопрос должен быть решен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в зону СВО должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

"Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения. Но, тем не менее, этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно", - сказал президент.