26 января, 15:48
Военная операция на Украине

Россия отвергла обвинения в применении химоружия на Украине

Как отметили в посольстве РФ в Нидерландах, химического оружия в арсеналах российской армии нет

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Россия категорически отвергла утверждения о применении на Украине гранат с хлорацетофеноном. Химического оружия в арсеналах российской армии нет, заявило посольство РФ в Нидерландах в X (ранее Twitter).

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"Все утверждения о том, что Россия использует гранаты с запрещенным Женевской конвенцией хлорацетофеноном, основаны на неподтвержденных данных, - отметили в диппредставительстве. - Химического оружия в арсеналах российской армии нет, что подтверждается международными инспекциями".

Ранее несколько украинских СМИ выступили с утверждением, что Россия якобы применила в ходе специальной военной операции на Украине гранаты с хлорацетофеноном. 

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