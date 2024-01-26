Путин: Киев знал, что российский Ил-76 везет украинских военнопленных к месту обмена

По словам президента, он не знает, специально ли Киев сделал это или по ошибке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Главное управление разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) знало о том, что сбитый украинскими военными Ил-76 вез военнопленных их страны к месту обмена, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации.

"Смотрите, сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими - 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали", - сказал Путин.