26 января, 16:02,
обновлено 26 января, 16:31

Путин заявил, что Ил-76 был сбит системами США или Франции

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По словам президента, результаты экспертизы будут через два-три дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Результаты экспертизы по сбитому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 будут через два-три дня - тогда станет ясно, системы ПВО американского или французского производства обстреляли российский самолет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации.

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"Средства поражения на месте изъяты. Они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их [ВСУ] плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ", - сказал президент. 

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