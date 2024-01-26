Путин: Ил-76 был сбит системами США или Франции

Экспертиза через два-три дня покажет, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Результаты экспертизы по сбитому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 будут через два-три дня - тогда станет ясно, системы ПВО американского или французского производства обстреляли российский самолет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации.

"Средства поражения на месте изъяты. Они говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их [ВСУ] плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ", - сказал президент.

