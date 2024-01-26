Путин назвал преступлением киевского режима удар по Ил-76

Самолет перевозил украинских пленных к месту обмена

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Ил-76, который перевозил украинских пленных к месту обмена, преступлением киевского режима.

"В любом случае то, что произошло, - это преступление. Или "по неосторожности", я вынужден применить такую юридическую формулировку, или специально, но в любом случае это преступление. Они такие преступления каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц <…>. И все у нас расследуется, в том числе и последний инцидент тоже. Последнее преступление, связанное с уничтожением самолета. Понимаете, да? Потому что везли, казалось бы, их граждан, их военнослужащих. Нет, долбанули тут", - сказал он на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО