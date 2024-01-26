Путин уверен, что герои СВО должны стать основой "государства российского"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО пообещал настраивать весь госаппарат на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя "на гражданке" и составлять "основу государства российского".

"Вы, безусловно, найдете свое место в гражданской жизни - сто процентов, у меня никаких сомнений нет. И более того, я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, пошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского", - сказал глава государства.