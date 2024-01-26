Захарова: РФ рассчитывает на необходимые шаги по линии СБ ООН на Ближнем Востоке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международный суд ООН в предварительном плане признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде, Россия рассчитывает на необходимые шаги по линии Совета Безопасности ООН и возврат к дипломатическим усилиям. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с вынесением промежуточного решения по разбирательству между ЮАР и Израилем.

"Вопреки многим ожиданиям решение не содержит требования к Израилю прекратить боевые действия и вывести войска из сектора Газа. Тем не менее суд в предварительном плане признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде. Это в очередной раз подтверждает справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия. Она базируется как на общепризнанных нормах международного права, так и на общечеловеческой морали. По-прежнему рассчитываем на соответствующие шаги по линии Совета Безопасности ООН и возврат к дипломатическим усилиям в соответствии с универсальной международно-правовой основой ближневосточного урегулирования", - отметила дипломат.