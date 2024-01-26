МИД РФ: диалог РФ и США нельзя рассматривать в отрыве от международной безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возобновление стратегического диалога между Россией и США невозможно рассматривать в отрыве от состояния дел в международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"Перспективы возобновления стратдиалога с США невозможно рассматривать в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности", - отметили в дипведомстве.