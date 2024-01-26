МИД РФ: Запад во главе с США ожесточенно сопротивляется переходу к многополярности

Вашингтон пытается сохранить глобальное доминирование, говорится в заявлении дипведомства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Западные страны во главе с США ожесточенно сопротивляются переходу к многополярности, пытаясь сохранить глобальное доминирование. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Перспективы возобновления стратегического диалога с США невозможно рассматривать в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. На сегодня в данной сфере сохраняется остро негативная динамика, - указали в министерстве. - Страны Запада во главе с США ожесточенно сопротивляются переходу к многополярности, пытаясь удержать ускользающее глобальное доминирование".

Как отметили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон, "пытаясь сохранить безраздельное мировое господство, натолкнулся на непреодолимое препятствие в лице России, проявившей решимость не допустить ущемления своих интересов". "Курс Вашингтона на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО на постсоветское пространство спровоцировал конфликт вокруг Украины. <...> В ответ на принятые нами меры по защите своего внешнего контура США и их союзники развязали тотальную гибридную войну в целях политико-экономического удушения России и нанесения нам стратегического поражения на поле боя. Это публично заявленная Западом стратегия", - подчеркнули в МИД РФ.