МИД РФ: США в попытках "играть мускулами" могут довести ситуацию в АТР до кризиса

Как отметили в ведомстве, он чреват "катастрофическими последствиями, в том числе на глобальном уровне"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США в попытках "играть мускулами" могут заиграться и довести ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) до серьезного кризиса с катастрофическими последствиями. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Дестабилизирующие и провокационные действия США [в АТР] направлены, прежде всего, против интересов Китая, а также России и ряда других стран. Очевидно, что в своих попытках "играть мускулами" Вашингтон может заиграться и довести ситуацию в регионе до по-настоящему серьезного кризиса, чреватого катастрофическими последствиями, в том числе на глобальном уровне", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что намерение США развернуть в различных регионах ракеты средней и мало дальности (РСМД) объясняется стремлением нарастить потенциал оказания военно-политического давления на несогласных.

"Конкретные классы вооружений в арсенале США - лишь инструмент, с помощью которого Вашингтон надеется удержать свои стремительно слабеющие позиции в меняющемся мировом раскладе", - добавили в МИД.