МИД РФ: США и НАТО не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта

Они не готовы к учету "российских озабоченностей" и серьезной работе над "устранением фундаментальных противоречий", подчеркнули в дипведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США и НАТО не проявляют ни малейшего интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"США и НАТО не проявляют ни малейшей заинтересованности в справедливом урегулировании нынешнего конфликта, - указали в министерстве. - Там явно не готовы к учету российских озабоченностей и серьезной работе над устранением фундаментальных противоречий".

В дипведомстве обратили внимание, что Запад, наоборот, нацелен на эскалацию украинского кризиса, что "создает сейчас основные стратегические риски, так как подобный курс чреват скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями".