МИД РФ: Москва не исключила ответных шагов в адрес чешского имущества в России

В ведомстве призвали Чехию "отказаться от рейдерских методов ведения дел"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия делает акцент на правовых методах, но не исключает действий в отношении чешского имущества в России в ответ на блокировку российской собственности Прагой. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

В МИД напомнили, что Москва в качестве ответной меры на решение Праги о запрете на управление и использование целого ряда объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, "жестко указала" на "недопустимость такого произвола". "Естественно, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы. Сейчас акцент делаем на правовых механизмах. Это, естественно, не исключает возможных ответных шагов в отношении чешских имущественных активов в России. Призываем чешских коллег отказаться от рейдерских методов ведения дел", - подчеркнули в МИД.

Осенью 2023 года Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП "Госзагрансобственность". Предприятие, входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в Чехии. Всего в стране заблокировано около 70 объектов российской государственной недвижимости. Они находятся главным образом в Праге, Центральночешском крае и городе Карловы Вары на западе страны.