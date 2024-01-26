МИД РФ: намерение США развернуть в различных регионах РСМД направлено против несогласных

Как отметили в министерстве, "на фоне подобной деструктивной политики США другие страны все решительнее отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Намерение США развернуть в различных регионах ракеты средней и мало дальности (РСМД) объясняется стремлением нарастить потенциал оказания военно-политического давления на несогласных. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"На фоне подобной деструктивной политики США другие страны все решительнее отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности. Сталкиваясь с отпором, Вашингтон действует еще враждебнее, что ведет к дальнейшему обострению фундаментальных межгосударственных противоречий и порождает серьезнейшие стратегические риски, включая угрозу прямых вооруженных конфликтов ядерных держав", - заявили в МИД.