МИД РФ: Россия не отвергает идею урегулирования имеющихся с США расхождений

Вместе с тем РФ "твердо обуславливает" это предварительным отказом Запада от "злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и от демонстративного неуважения" к ее коренным интересам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия на будущее не отказывается от идеи контроля над вооружениями и возможности политико-дипломатического урегулирования противоречий, имеющихся с США. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"На перспективу Россия, разумеется, не отвергает саму идею контроля над вооружениями и возможность политико-дипломатического урегулирования имеющихся расхождений, - указали в министерстве. - Однако твердо обуславливает это предварительным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и от демонстративного неуважения к нашим коренным интересам".