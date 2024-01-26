МИД РФ: Запад безрассудно считает, что только сближение Сербии с НАТО поможет Балканам

В министерстве назвали это опасной политикой

Москва, 26 января. /ТАСС/. Запад внедряет нарратив, что все проблемы Балкан может решить только скорейшее сближение с НАТО и ЕС, это опасная политика. Об этом говорится в ответах российского дипведомства на вопросы, присланные на пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"В нарушение всех норм Западом взят курс на упразднение принципа равноправия трех народов в Боснии и Герцеговине и централизацию власти в Сараево, поощряется милитаризация Косово, саботируются решения о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Тем самым умышленно провоцируется межэтническая напряженность, на фоне чего внедряется нарратив о том, что все проблемы может якобы решить только скорейшее сближение с НАТО и Евросоюзом. Более безрассудной и опасной политики придумать сложно",- отметили в министерстве.