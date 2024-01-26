МИД РФ заявили о разрушенном комплексе отношений России и Финляндии

Вина за это лежит на финских властях, добавили в ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Весь комплекс отношений между Россией и Финляндией в настоящее время полностью разрушен, вина за это лежит на финских властях. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен. Вина за это лежит на финской стороне", - указали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что после начала специальной военной операции "Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая оказание активной поддержки киевскому режиму, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления" на РФ. "Сегодня, читая заявления финских руководителей о том, что они всегда с недоверием относились к России, поражаешься степени их лицемерия. И неважно, врали ли они раньше, когда разыгрывали добрососедство и заверяли нас в нацеленности на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества, или лгут сейчас, делая вид, что десятилетий конструктивных партнерских отношений попросту не было", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве, комментируя соглашение об оборонном сотрудничестве Вашингтона и Хельсинки, указали, что РФ "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ и примет необходимые меры для противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников". Как заключили в МИД России, ответственность за превращение зоны стабильности и безопасности в Северной Европе "в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях".