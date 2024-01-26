Мирошник заявил, что Минск мог бы участвовать в фиксации преступлений Киева

Посол по особым поручениям МИД России указал на важность привлечения к такой работе представителей общественности

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Представители Белоруссии могли бы участвовать в фиксации преступлений киевского режима. Об этом на открытии в Минске фотовыставки, свидетельствующей о преступных действиях киевских властей, соорганизатором которой выступил ТАСС, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"У нас уже были консультации с представителями органов власти, мы общались с политологами, представителями религиозных организаций, и мы обсуждали многие вещи, которые касаются того, как фиксировать преступления, которые происходят в зоне боевых действий, как протоколировать и доносить до людей факты нарушения прав человека и каким образом могут быть организованы процессы совместной миссии по фиксации, совместного механизма и потом судов [над военными преступниками]. Как будет там представлен иностранный сегмент, каким образом будет вынесен приговор киевскому режиму, который виновен в тех вещах, которые сегодня происходят и от которых страдают тысячи и тысячи людей", - сказал он.

Мирошник указал на важность привлечения к работе по фиксации преступлений Киева представителей общественности. "Мы послушаем обязательно и комментарии экспертов, которые находятся здесь [в Белоруссии], почитаем ваши материалы с оценками. Нам важно, чтобы мы затронули вот эту струну, что мы понимаем процессы одинаково. Что мы готовы соучаствовать в разных проектах и механизмах ради того, чтобы правильно собрать информацию о преступлениях, для того, чтобы выносить действительно решение на основе справедливого суда. И содействовать этому должны союзные государства, должны однозначно участвовать в этих процессах. Для нас было важно, чтобы на вот таком общественном уровне это происходило", - сказал дипломат.

Он отметил, что в настоящее время речь не идет о выезде белорусских представителей непосредственно в зону боевых действий. "У нас запущен процесс, но я не хочу торопить события. Главное, что мы сейчас понимаем, что эти вопросы есть, что эти вопросы нужно обсуждать, - сказал дипломат. - Так что я не буду торопить события, но я уверен, что мы на правильном треке находимся".

Англосаксы и народ Украины

Мирошник напомнил, что в настоящее время идет жесткое противостояние России и ее союзников "с государствами Запада, с англосаксами, которые захватили сегодня целый ряд международных площадок, которые из площадок урегулирования по сути превратились в площадки пропаганды". Он отметил, что многие выступающие на таких площадках представители якобы независимых государств действуют по указке извне. "Они буквально по бумажке озвучивают те методички, которые им спустили понятно из каких организаций. И, увы, этих организаций достаточно много. Поэтому вопрос о создании новых механизмов, вопрос об объединении усилий государств, которые не согласны с гегемонией, он абсолютно не праздный. И мы вкладываем сюда пусть небольшой, но кирпичик в построение таких механизмов свободного мира. Мира, который объединяет мировое большинство, которое не согласно с правилами гегемона, или, как они любят говорить, с "миром, основанным на правилах", - сказал посол МИД РФ.

Он подчеркнул, что и сейчас нет противостояния между народами России и Украины. "У нас есть противостояние и крайне жесткое отношение к марионеточному режиму Киева. Который совершает преступления в первую очередь против украинского народа. Он совершил огромное количество преступлений против жителей Донбасса. Вот за это и будет возмездие, будет вынесен приговор. А нормализация отношений - это долгосрочный процесс. Он обязательно будет, он никуда не денется, мы обязательно будем сосуществовать вместе. Как только будет обрезано внешнее влияние, как только будет демонтирован киевский режим, поверьте, многие процессы пойдут совершенно иначе", - заявил Мирошник.

"Мы сейчас концентрируем все усилия именно на противостоянии тому режиму, который привел к этому кровопролитию и гибели людей, которые происходят буквально каждый день", - указал он.