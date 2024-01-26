"Основа государства" и помощь бойцам. О чем говорил Путин со студентами - участниками СВО

Участники специальной военной операции (СВО) должны стать "основой государства Российского", на помощь в их самореализации в мирной жизни будет настроен весь государственный механизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО в Санкт-Петербурге.

Как отметил российский лидер, он не знает, намеренно или по ошибке Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными, но подчеркнул, что ответственность властей Украины за это преступление очевидна. Глава государства также пообещал в ближайшие недели разобраться с процентами по кредитам участников операции и предложил сделать обязательной их психологическую реабилитацию.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.

О ветеранах как основе государства

Весь госаппарат будет настроен на то, чтобы ветераны могли проявить себя "на гражданке" и составить "основу государства Российского": "Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, пошедшие горнила боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем".

"Я вас хочу поблагодарить за это решение (участвовать в СВО - прим. ТАСС) и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы".

"Вам - вы еще все молодые люди - я хочу пожелать, чтобы для вас эта операция закончилась победно и максимально безболезненно".

О задачах специальной военной операции

Россия начала СВО для защиты своих интересов, "не было никаких других соображений". Войну в Донбассе развязал Киев в 2014 году, а специальная военная операция - "попытка прекратить эту войну вооруженными средствами".

Москва "все делает правильно" и борется за справедливое дело. "Мы добьемся реализации поставленных нами задач и целей".

В зоне боевых действий с российской стороны находятся свыше 600 тыс. человек, "механизм огромный". "На южном фланге, на северном фланге, со всех сторон движение потихоньку идет. Все контратаки отбиты, и движение вперед [происходит] почти каждый день".

О преступлениях Киева

После распада СССР "фактическим хозяином Украины" стали "националисты и те, кто их представляет". Они "очень быстро подчиняли всех своей волей, потому что они активные, энергичные и агрессивные": "И все сразу им заглядывали в глазки".

Москва тем не менее терпеливо строила отношения с Киевом, но этим усилиям помешал ее "геополитический противник". Западные страны "активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина".

"Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе и в отношении своих собственных граждан".

О сбитом Ил-76

Сбив Ил-76, который вез украинских пленных к месту обмена, Киев совершил очередное преступление. "Они такие преступления каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц".

Украинская разведка знала о перевозке пленных. "И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали".

Через два-три дня станет известно, комплексом американского или французского производства был сбит самолет.

"Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления".

О выплатах, кредитах и налогах

Сбор документов для получения участниками СВО страховых выплат будет упрощен: "Обязательно будет дано поручение министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время".

За две-три недели решится и вопрос с накоплением процентов по кредитам участников операции: "И проценты, и выплаты тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов".

Правительству и региональным властям поручат освободить членов семей СВО от имущественного налога: "Этот вопрос будет решен. <...> Думаю, пара-тройка недель потребуется, но мы это сделаем".

О помощи в реабилитации