"Основа государства" и помощь бойцам. О чем говорил Путин со студентами - участниками СВО

Участники специальной военной операции (СВО) должны стать "основой государства Российского", на помощь в их самореализации в мирной жизни будет настроен весь государственный механизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО в Санкт-Петербурге.
Как отметил российский лидер, он не знает, намеренно или по ошибке Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными, но подчеркнул, что ответственность властей Украины за это преступление очевидна. Глава государства также пообещал в ближайшие недели разобраться с процентами по кредитам участников операции и предложил сделать обязательной их психологическую реабилитацию.
ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.
О ветеранах как основе государства
- Весь госаппарат будет настроен на то, чтобы ветераны могли проявить себя "на гражданке" и составить "основу государства Российского": "Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, пошедшие горнила боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена и в будущем".
- "Я вас хочу поблагодарить за это решение (участвовать в СВО - прим. ТАСС) и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы".
- "Вам - вы еще все молодые люди - я хочу пожелать, чтобы для вас эта операция закончилась победно и максимально безболезненно".
О задачах специальной военной операции
- Россия начала СВО для защиты своих интересов, "не было никаких других соображений". Войну в Донбассе развязал Киев в 2014 году, а специальная военная операция - "попытка прекратить эту войну вооруженными средствами".
- Москва "все делает правильно" и борется за справедливое дело. "Мы добьемся реализации поставленных нами задач и целей".
- В зоне боевых действий с российской стороны находятся свыше 600 тыс. человек, "механизм огромный". "На южном фланге, на северном фланге, со всех сторон движение потихоньку идет. Все контратаки отбиты, и движение вперед [происходит] почти каждый день".
О преступлениях Киева
- После распада СССР "фактическим хозяином Украины" стали "националисты и те, кто их представляет". Они "очень быстро подчиняли всех своей волей, потому что они активные, энергичные и агрессивные": "И все сразу им заглядывали в глазки".
- Москва тем не менее терпеливо строила отношения с Киевом, но этим усилиям помешал ее "геополитический противник". Западные страны "активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина".
- "Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе и в отношении своих собственных граждан".
О сбитом Ил-76
- Сбив Ил-76, который вез украинских пленных к месту обмена, Киев совершил очередное преступление. "Они такие преступления каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц".
- Украинская разведка знала о перевозке пленных. "И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали".
- Через два-три дня станет известно, комплексом американского или французского производства был сбит самолет.
- "Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления".
О выплатах, кредитах и налогах
- Сбор документов для получения участниками СВО страховых выплат будет упрощен: "Обязательно будет дано поручение министерству обороны, и правительство это все проработает, они сделают это в ближайшее время".
- За две-три недели решится и вопрос с накоплением процентов по кредитам участников операции: "И проценты, и выплаты тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов".
- Правительству и региональным властям поручат освободить членов семей СВО от имущественного налога: "Этот вопрос будет решен. <...> Думаю, пара-тройка недель потребуется, но мы это сделаем".
О помощи в реабилитации
- Использование бионических протезов больше не будет уменьшать страховые выплаты ветеранам, потерявшим конечности: "Это чушь какая-то, но так прописаны документы, которые не сейчас возникли, они возникли какое-то количество лет назад. Это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это".
- Монополия на протезирование недопустима - фонд "Защитники Отечества" вместе с правительством и Минтрудом должны "в самое ближайшее время" представить дополнительные предложения по этому вопросу. "Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы".
- Нужно сделать обязательной психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий: "Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят".