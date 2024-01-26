В МИД РФ заявили об отсутствии данных о прямом вмешательстве США в выборы в Пакистане

В дипведомстве отметили, что Москва рассчитывает на обеспечение "условий, необходимых для свободного, лишенного влияния извне волеизъявления населения на выборах"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская сторона не располагает сведениями о прямом вмешательстве в электоральные процессы в Непале и Пакистане. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"Данными о прямом вмешательстве Вашингтона в электоральные процессы в Непале и Пакистане не располагаем", - указали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметили в дипведомстве, Москва рассчитывает, что правительство Пакистана обеспечит "условия, необходимые для свободного, лишенного влияния извне волеизъявления населения на предстоящих 8 февраля всеобщих выборах".