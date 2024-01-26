МИД РФ: США перешли к попыткам "экономического удушения" сирийского правительства Асада

В ведомстве отметили, что такая линия Соединенных Штатов и их сателлитов не позволяет правительству Сирии начать быстро и эффективно восстанавливать страну после многолетнего вооруженного конфликта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон вместе с союзниками перешли к попыткам "экономического удушения" Сирии под руководством Башара Асада после того, как потерпели неудачу в попытках свергнуть сирийское правительство. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Фактически западники не отказались от планов смены неугодного им "режима" в Сирии. Потерпев неудачу в попытках свергнуть Башара Асада силовым путем, они перешли к тактике экономического удушения", - указали в МИД РФ. Там добавили, что такая линия США и их сателлитов не позволяет правительству Сирии начать быстро и эффективно восстанавливать страну после многолетнего вооруженного конфликта, а также препятствует возвращению на родину миллионов сирийских беженцев.

"В этих условиях Россия использует все возможности для оказания содействия Сирии как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате", - подчеркнули в дипведомстве. В связи с этим, в МИД РФ отметили, что Москва прилагает последовательные усилия в интересах урегулирования в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны.