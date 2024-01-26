МИД РФ: Венесуэле и Гайане нужно урегулировать ситуацию по Эссекибо по-добрососдески

Как отметили в ведомстве, Россия продолжит выступать за сохранение Латинской Америки в качестве зоны мира

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская сторона приветствует прямой диалог между Венесуэлой и Гайаной, ситуация вокруг района Эссекибо должна быть урегулирована в добрососедском ключе. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"Данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международно-правовыми нормами и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством. Россия приветствует тот факт, что между Венесуэлой и Гайаной установился прямой диалог", - отметили в дипведомстве, комментируя соответствующую тему.

Как указали в МИД РФ, Россия продолжит выступать за сохранение Латинской Америки в качестве зоны мира, как это было провозглашено на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Гаване в 2014 году. "Российское видение основ для сотрудничества не может не импонировать партнерам. А потому ни одно из латиноамериканских государств, несмотря на все давление, не присоединилось к западным антироссийским санкциям. Россия готова к такому уровню и объему взаимоотношений, к какому готовы сами эти страны", - добавили в МИД РФ.