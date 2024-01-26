И.о. постпреда России назвал идею ЕС принять 13-й пакет санкций банальным символизмом

По словам Кирилла Логвинова, новый пакет антироссийских санкций невыгоден Евросоюзу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Идея Евросоюза принять 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля - это "банальный символизм", едва ли удастся его согласовать. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения планируется принять к 24 февраля.

"12-й пакет [санкций], предыдущий, согласовывался в течение полугода, они еле успели к декабрю прошлого года. <...> Это просто банальный символизм - [идея принять новый пакет санкций] ко второй годовщине начала специальной военной операции. И действительно, зачем это делается, непонятно, потому что, по большому счету, это все во вред себе ", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Логвинова, новый пакет антироссийских санкций невыгоден Евросоюзу, потому что во время его согласования страны - члены ЕС "в очередной раз перегрызутся", а у них и без этого "все не слава Богу".

По мнению исполняющего обязанности постпреда РФ при ЕС, основным элементом нового пакета станет расширение санкционных списков в отношении физических и юридических лиц. Логвинов отметил, что об этом странам - членам Евросоюза договориться намного проще, чем о других мерах.