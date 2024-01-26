МИД РФ: перспективы возобновления переговоров на Корейском полуострове не просматриваются

Как отметили в министерстве, Россия и Китай последовательно призывали США и их союзников встать на путь взаимоуважительного диалога с КНДР

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Перспективы возобновления переговорного процесса на Корейском полуострове не просматриваются. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"В складывающихся обстоятельствах перспективы возобновления переговорного процесса не просматриваются. При этом санкционно-силовые методы не могут быть предпосылкой для политико-дипломатического урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова", - отметили в МИД РФ.

Как указали в МИД РФ, Россия и Китай последовательно призывали США и их союзников отказаться от блокового мышления и встать на путь взаимоуважительного диалога с КНДР. "Если американцы действительно стремились бы к установлению долгосрочного мира и стабильности на полуострове, то они бы не отвергли соответствующие российско-китайские инициативы. Имею в виду дорожную карту и План действий, а также проект политико-гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН. Эти документы содержат конкретные поэтапные шаги, нацеленные на разблокирование переговоров и движение в сторону формирования комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии", - добавили в дипведомстве.