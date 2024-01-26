И.о. постпреда РФ заявил, что ЕС инсинуациями о России пытается оправдать свои провалы

По мнению Кирилла Логвинова, Евросоюз и его страны - члены уже давно ведут гибридную войну против РФ во всех областях

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза инсинуациями против России пытаются оправдать перед избирателями негативные последствия антироссийских санкций и увеличение военных расходов. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

"Вбросы о том, что, якобы Россия не остановится на Украине, они направлены прежде всего на то, чтобы оправдаться перед европейцами, перед европейским избирателем прежде всего за негативные последствия антироссийских санкций для самой Европы и за увеличения военных расходов. <...> Для нас все эти инсинуации о том, что Россия намерена дойти до Ла-Манша, они неожиданностью не стали", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Логвинов привел в пример Германию, которой, по его словам, необходимо объяснить немцам, куда пошли €17 млдр, которые Берлин уже направил на военную помощь Украине.

По мнению Логвинова, Евросоюз и его страны - члены не готовятся к войне с Россией, а уже давно ведут гибридную войну против РФ во всех областях: в торговле, военных поставках, средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности полпреда РФ при ЕС отметил, что европейские политики уже не первый год убеждают общественность и себя в том, что переданные Украине вооружения и техника в руках Киева перестают считаться западными. Однако Логвинов подчеркивает, что "лгать всему миру" с каждым месяцем становится все сложнее.