Мирошник считает, что многие страны поддержат создание "Нюрнберга-2" для киевского режима

Запад прекратит финансирование и отвернется от украинского режима, заявил посол РФ

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Многие страны поддержат Россию в создании трибунала для суда над представителями нынешнего киевского режима. Уверенность в этом выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В какой-то момент Западу надоест играть с Украиной, Запад прекратит финансирование, начнет отворачиваться от нынешних деятелей, которые возглавляют украинский режим, и тогда они окажутся на скамье подсудимых. И тогда будет большое количество государств, которые будут готовы к нам примкнуть для того, чтобы сформировать условия нового [трибунала] "Нюрнберг-2", сформировать условия, при которых, я думаю, на юридической основе российского Уголовного кодекса в присутствии иностранных наблюдателей могут быть вынесены приговоры, в которых во всей своей полноте оценят действия, которые предпринимаются сегодня на Украине", - сказал он в ходе состоявшегося в Минске открытого диалога, посвященного преступлениям киевского режима.

Мирошник пояснил, что "трибунал - это будет некая форма суда, на котором обязательно будет вынесено возмездие и наказаны сначала исполнители, потом военные командиры, а потом политическое руководство Украины". "Если кто-то считает, что это недостижимая мечта, то я спешу разуверить. Сейчас прошли уже десятки судов, на которых осуждены исполнители. Следующие суды - это будут уже командиры", - сказал дипломат.

На диалоговой площадке, организованной по инициативе МИД РФ при содействии российского посольства в Минске, о преступлениях киевского режима представителям белорусской общественности рассказали Мирошник, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова и уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, которые не понаслышке знакомы с проблематикой дискуссии. Ранее все они были участниками минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.