Глава ТИК ДЭГ считает бездоказательными заявления, что голосование можно сфальсифицировать

По словам Олега Артамонова, некоторые скептики уверены в том, что ДЭГ является закрытой системой, разработанной государством

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Утверждения о том, что выборы посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно фальсифицировать - бездоказательны. Такое мнение высказал председатель ТИК ДЭГ, сопредседатель корсовета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов в ходе Всероссийского экспертного форума.

"Многие уверены, что ДЭГ - это черный ящик, в котором ничего никогда проверить нельзя, а значит, там все будет фальсифицировано. Это утверждение бездоказательно", - сказал Артамонов. По его словам, доказательством фальсификаций мог бы быть конкретный сценарий, как можно это сделать. Артамонов отметил, что традиционные сценарии попыток фальсификаций на обычных избирательных участках, такие как "карусели", подмена книг избирателей, порча и вброс бюллетеней, расписаны детально. "Мы знаем, как они могут быть реализованы, как с ними можно бороться, за чем нужно наблюдать. За четыре года применения федеральной системы ДЭГ не было предложено ни одного конкретного сценария, расписанного по шагам, на выходе из которого был бы какой-то способ фальсификации, подмены бюллетеней, подсчета голосов, не соответствующих поданным бюллетеням, вброса бюллетеней", - сказал Артамонов.

По его словам, некоторые скептики также уверены в том, что ДЭГ - это закрытая система, разработанная государством, в которую никогда не пустят оппозицию, туда допущены только "свои люди". "У нас состав ТИК ДЭГ недавно назначен в очередной раз. В обязательном порядке туда входят представители всех парламентских партий и до самого последнего момента никто не знает, кто будут эти люди, кого именно выдвинут партии, никто им не указывает", - сказал Артамонов.

При этом экспертная техническая группа, обеспечивающая работу ДЭГ, состоит из независимых специалистов.

Наблюдение за ДЭГ

Артамонов напомнил, что за ДЭГ можно наблюдать. "В прошлом году мы в ОП разработали и приняли единый стандарт наблюдения за ДЭГ - чек-лист из более 60 пунктов по которым в ходе выборов надо пройти. Мы попробовали примерять его на единый день голосования в 2023 году, после спросили, какие есть замечания, чего не хватало. Таких замечаний не получили", - сказал Артамонов.

По его словам, поступили "некоторые замечания по улучшению: где-то хронологически не очень логично пункты расположены, где-то просят предоставить дополнительные пояснения". "Достаточно косметические улучшения. Мы, естественно, с этим работаем. Но мы видим, что у нас сформировалась база, стандарт, лист, которым можно пользоваться", - сказал Артамонов.

Он отметил, что специалисты сейчас разрабатывают технические средства контроля за ДЭГ. "То есть просто утилиты, которые позволяют автоматизировать эту работу. <.>. В прошлом году нам сказали, что пока ваши утилиты достаточно сложные. Непрофессионалам их сложно запустить. Надеюсь, что как раз к марту мы успеем сделать эти утилиты более доступными для всех. Более понятными и наглядными", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что эти утилиты доступны в исходных кодах и любой программист может их взять, ознакомиться и проверить.

Кто может наблюдать за ДЭГ

Артамонов пояснил, что наблюдать за онлайн-голосованием можно будет как в помещении ТИК ДЭГ, так и из любой точки России за своим компьютером с интернетом. "Это убрало достаточно много противоречий. Тех, кто работает очно, могут назначить кандидаты либо доверенные лица кандидата, но суммарно от одного кандидата не более трех человек, которые в ТИК ДЭГ могут работать поочередно", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что заявки нужно присылать в ТИК ДЭГ на электронную почту, начиная с 29 января. "В понедельник проходит первое заседание ТИК ДЭГ, сразу после этого электронная почта и другие реквизиты будут опубликованы на сайте ЦИК", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что удаленных наблюдателей может быть очень много. "Мы им также предоставляем инструментарий и технические возможности. Их регистрируют партии, общественные палаты, кандидаты, доверенные лица кандидатов. Каждый из упомянутых субъектов может зарегистрировать по три человека. Если у кандидата 500 доверенных лиц, он может зарегистрировать до 1,5 тыс. удаленно работающих с ДЭГом наблюдателей", - сказал Артамонов. Наблюдатели регистрируются через портал госуслуг автоматически. "Мы никак не можем влиять на то, кого направят и зарегистрируют кандидаты на выборы наблюдать за ДЭГ. Мы просто получаем список", - отметил Артамонов.

По его словам, в течение февраля будут записываться и публиковаться вебинары и обучающие статьи по работе с ДЭГ. "К общероссийскому тестированию в первых числах марта мы подойдем уже со сформированным пониманием, как каждому из этих наблюдателей работать с электронным голосованием", - сказал Артамонов.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ.